Covid: in Piemonte -294 ricoverati, 988 positivi e 31 morti

Cala quasi di 300 il numero dei ricoverati Covid in Piemonte: il bollettino dell'unità di crisi della Regione riporta -2 rispetto a ieri in terapia intensiva (totale ora a 281), -292 negli altri reparti (2.753). I decessi sono 31 (4 registrati oggi), i casi positivi 988, con un tasso del 4,4% rispetto ai 22.422 tamponi diagnostici processati (12.152 antigenici); la quota di asintomatici è del 40,2%. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.730, i guariti +1.777, gli attualmente positivi 20.764.