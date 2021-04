Confagri, rivedere regole per fotovoltaico a terra

Ridiscutere la regolamentazione dei "parchi solari" creati per produrre energia fotovoltaica. Lo chiede Confagricoltura Piemonte in una lettera al presidente della Regione Alberto Cirio e agli assessori all'Agricoltura Marco Protopapa e all'Ambiente Andrea Marnati, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, che si celebra domani. Confagricoltura ricorda che "tra gli obiettivi indicati dall'Onu per lo sviluppo sostenibile, insieme all'efficientamento delle reti di distribuzione di acqua potabile, al trattamento in modo sicuro delle acque reflue, alla raccolta differenziata di rifiuti urbani, alla protezione delle aree terrestri e marine, vi è l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili". Il presidente Enrico Allasia sottolinea che è necessario "contemperare l'esigenza di diffusione degli impianti per la produzione di energia rinnovabile, sostenuta dalle politiche europee e nazionali, con la salvaguardia degli interessi agricoli, ambientali e paesaggistici. Per questi motivi - prosegue - occorre promuovere un confronto per individuare le iniziative da adottare per assicurare la transizione verso un nuovo modello energetico sostenibile, nell'interesse del territorio e della società piemontese". Il direttore di Confagricoltura Piemonte, Ercole Zuccaro. ricorda che "attualmente nella nostra regione non è possibile realizzare impianti fotovoltaici a terra soltanto sui terreni che, in aree classificate agricole dai Piani Regolatori comunali, ricadano nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo".