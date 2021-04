Presidente Mattarella assegna 3 onorificenze nel Vercellese

Tre riconoscimenti sono stati assegnati dal presidente della Repubblica ad altrettante personalità del Vercellese che si sono distinti per meriti e impegno verso la cittadinanza. Due riguardano Borgosesia: il comandante della stazione dei carabinieri, maresciallo Antonio Marini, nominato Cavaliere della Repubblica, e il direttore dell'orchestra di fiati della città, Maestro Giancarlo Aleppo, nominato Ufficiale. Entrambe le figure - la prima per meriti in fatto di sicurezza, la seconda per la promozione della cultura - sono state segnalate dal sindaco Paolo Tiramani. Sul territorio è stato attribuito il titolo di Commendatore a Silvio Borrè, direttore di Malattie infettive dell'ospedale Sant'Andrea, già nominato dal sindaco Andrea Corsaro cittadino onorario di Vercelli per il suo impegno nella lotta al covid. Borrè, di origini novarese, è considerato tra i luminari più importanti sul territorio in fatto di coronavirus. "La sua professionalità ed umanità - sottolinea Tiramani - hanno costituito un prezioso fiore all'occhiello per l'Asl di Vercelli e per tutti i cittadini colpiti dal virus, tra i quali molti valsesiani".