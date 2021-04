Adolescenti attenti all'ambiente e alla gestione del denaro

Gli adolescenti italiani, fra i 13 e i 18 anni, sono attenti all'ambiente e alla difesa della natura, ma anche alla gestione del denaro. Emerge da una ricerca del Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo, che indaga - attraverso 400 interviste - su come la generazione del Fridays For Future affronta il tema della sostenibilità in senso ampio. I ragazzi mostrano una maturità e un orientamento al futuro sorprendenti. Una generazione che riesce a collegare i principi e convincimenti da una parte e l'agire quotidiano dall'altra. Il 75% considera importanti i temi della sostenibilità e questo si trasforma in impegno individuale, concreto, e comportamenti virtuosi. Tre giovani su quattro (il 76,1%) dichiarano di risparmiare denaro in vista della realizzazione di un progetto personale (un viaggio, un acquisto costoso). Quando si parla di sostenibilità non sono forti le differenze tra ragazze e ragazzi, l'attenzione per l'ambiente e per il denaro è trasversale. L'analisi per i tratti di personalità mostra l'esistenza di una relazione positiva tra stabilità caratteriale e attenzione all'ambiente e alla gestione del denaro. I genitori svolgono ancora un ruolo di primaria importanza per i 13-18enni italiani: vengono infatti presi a modello da una larghissima maggioranza di ragazzi sia quando si parla di sostenibilità ambientale sia di sostenibilità economica. "Dall'indagine emerge un'immagine positiva del mondo degli adolescenti perché questi temi sono considerati importanti per il 75% del campione. I ragazzi, nonostante tutto, sono l'esempio perfetto del pensiero circolare: sanno sostituire all'io il Noi a cui sentono di appartenere" commenta Giovanna Paladino, direttrice del Museo e curatrice della ricerca.