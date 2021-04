Comuni: allarme Uncem, mancano segretari e tecnici Superbonus

"Uncem ha sollecitato il Ministro Brunetta su due fronti molto caldi per i Comuni, in particolare i più piccoli e i montani. Mancano Segretari Comunali, con 1.800 posti vacanti. E anche dove è stato possibile, nell'ultimo anno, nominare un vicesegretario, questa opportunità si chiude per legge vigente dopo 12 mesi. Servono modifiche che permettano a tutti i Comuni e alle Unioni montane di gestire risorse, progettualità, ordinaria amministrazione, con Segretari comunali, veri e duraturi, e con nuove assunzioni di giovani, anche in vista del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, che dovrà avere proprio nei Comuni uno snodo decisivo". Così, in una nota, Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, l'Unione nazionale Comuni Comunità Enti Montani. "Sui Segretari, tutti i Prefetti italiani sollecitati da Uncem, aprono le braccia. Non sanno dove andare a prendere Segretari - aggiunge Bussone -. Che effettivamente non ci sono. Auspichino con noi una modifica alla normativa, una estensione dell'Albo a professionisti, una differenziazione per i piccoli Comuni che oggi pagano migliaia di euro l'anno Segretari a scavalco o in convenzione per poche ore di lavoro al mese - prosegue -. Altro fronte caldo è quello dei tecnici. Gli uffici tecnici per l'edilizia privata sono invasi dalle richieste di documentazione per l'accesso dei cittadini a superbonus 110% e altri analoghi strumenti per il rifacimento degli immobili. L'ultima legge di bilancio prevede l'assegnazione ai Comuni di 10 milioni di euro per consentire, nel 2021, assunzioni straordinarie di personale, a tempo determinato, per il potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti amministrativi riguardo appunto al 110. Al momento non vi sono notizie dal Mise, manca il decreto attuativo. Uncem lo sollecita con forza questo decreto, affinché in tempi rapidissimi si diano risposte ai Comuni, anche ai più piccoli che nel recente bando di assunzioni al sud sono stati gravemente tralasciati".