Pd: martedì a Roma bùvertice su Torino

Come concordato la scorsa settimana con il Responsabile Enti locali nazionale del Partito Democratico, martedì prossimo 27 aprile, nel primo pomeriggio, il segretario regionale piemontese Paolo Furia e il segretario metropolitano di Torino Mimmo Carretta incontreranno a Roma il Segretario Nazionale Enrico Letta e Francesco Boccia per fare il punto sulle prossime elezioni amministrative di Torino. Lo comunica il Pd di Torino in una nota.