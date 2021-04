Meteo: cieli in prevalenza poco nuvolosi

A Torino oggi, giovedì 22 aprile, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1897m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: la pressione tende gradualmente ad aumentare favorendo una giornata discreta. Fino al primo mattino ancora qualche annuvolamento su basso Piemonte e in parte Levante ligure, poi ampie schiarite. Solo sui rilievi maggiori addensamenti pomeridiani ma senza precipitazioni. Temperature in rialzo, su valori tipici del periodo. Venti deboli in prevalenza. Mar Ligure poco mosso.