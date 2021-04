Musei: Greco, Mibac istituisca fondo finanziamento ordinario

"Per uscire subito da questa crisi facciamo un patto interistituzionale, facciamo sentire la nostra voce, chiediamo tutti insieme al ministero di istituire un Ffo, un fondo di finanziamento ordinario, come hanno le università, senza se e senza ma. Un fondo pubblico e privato, che bisognerà quantificare, per prendersi cura delle collezioni perché questo non può dipendere dal fatto che noi vendiamo o non vendiamo dei biglietti, deve essere garantito". Lo ha detto Christian Greco, direttore del museo Egizio di Torino partecipando al convegno online di Fondazione Palazzo Strozzi "Oltre la ferita. Musei e fondazioni a confronto al tempo del Covid-19". Per Giovanna Melandri, presidente della Fondazione Maxxi di Roma, "abbiamo bisogno di immaginare un meccanismo automatico, strutturale, per sostenere la domanda di cultura verso i musei, il teatro, i cinema. C'è bisogno di una norma nazionale, facciamoci sentire. Introdurre il principio per cui le famiglie italiane possano detrarre dall'obbligo fiscale una quota di relazione diretta in presenza con la cultura e' una decisione che cambia culturalmente la relazione con questi luoghi". In conclusione il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt ha voluto sottolineare "che ci vuole la cooperazione tra le varie istituzioni, anche a livello nazionale e regionale, quindi assessori e sindaci di vari comuni, come avviene nel nostro grande progetto degli Uffizi Diffusi".