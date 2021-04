Torino: attacco hacker a Atc, servizi in via di ripristino

Stanno per tornare alla piena operatività i servizi informatici di Atc, bloccati da diversi giorni in seguito a un attacco hacker messo a segno nella notte tra il 10 e l'11 aprile. Finora l'Agenzia per la casa non era stata in grado di ripristinare completamente l'operatività informatica. Una mole di 43 terabyte di dati gestiti che, fortunatamente, grazie alle policy di sicurezza adottate, non andranno persi. Atc fa sapere, infatti, che il danno sembra contenuto ad alcune settimane di lavoro, che andranno poi ricostruite. "Le email stanno tornando progressivamente operative a partire da oggi e contiamo, con l'inizio del mese di maggio, di tornare a erogare quasi tutti i servizi digitali - spiega il presidente di Atc, Emilio Bolla -. Nel frattempo, l'attività non si è mai fermata: siamo tornati indietro nel tempo e uffici e sportelli si sono riorganizzati in modo da garantire i servizi essenziali utilizzando carta, penna e linee telefoniche. Anzi - aggiunge -, abbiamo colto l'opportunità di questa crisi per tornare ancora più presenti nei quartieri, aumentando la quota di personale tecnico dedicato ai sopralluoghi".