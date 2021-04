Giornata Terra: Appendino, ambiente sia cardine di sviluppo

"Sul tema della difesa dell'ambiente e della sostenibilità abbiamo fondato tutti questi 5 anni, talvolta anche con scelte impopolari. Il mio appello, oggi, è che la grande trasformazione che abbiamo davanti a noi, con la prospettiva degli investimenti del Recovery Fund, possa vedere l'ambiente come punto cardine di sviluppo, economico e sociale. Abitudini ed esigenze del pianeta non dovranno più essere solo 'conciliate', ma dovranno essere organiche e guardare esattamente nella stessa direzione". Ad affermarlo la sindaca di TOorino, Chiara Appendino, in un post Facebook dedicato alla Giornata mondiale della Terra. "La crisi climatica è nel pieno della sua forza", osserva Appendino, sottolineando due elementi che la legano alla crisi pandemica. "Il primo - spiega - è che, durante questo anno e mezzo, sebbene si sia parlato meno di crisi climatica, questa non ha smesso di progredire. Il secondo è che, proprio la pandemia, o meglio, il cambiamento drastico dei comportamenti ad essa legato, ha messo davanti agli occhi del mondo qual è l'impatto delle azioni umane sull'ambiente. Da amministratrice - conclude - mi rendo conto che è necessario fare tutto il possibile per conciliare ambiente e esigenze dei cittadini oggi e da figura politica che è un dovere collettivo consegnare alle prossime generazioni un pianeta dove potranno vivere in salute".