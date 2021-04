Università Torino, Andrea Silvestri direttore generale

Il cuneese Andrea Silvestri, 51 anni, ingegnere gestionale, diventerà direttore generale dell'Università degli Studi di Torino, occupandosi della gestione del personale tecnico amministrativo dell'ateneo. La sua nomina sarà ufficializzata la prossima settimana e prenderà servizio solo dopo l'estate. Negli ultimi 14 anni Silvestri ha lavorato alla Fondazione Crc di Cuneo, di cui dal 2015 e' direttore generale. Prima aveva lavorato a Torino in un'azienda di consulenza e poi al Toroc, per le olimpiadi invernali di Torino 2006.

"In merito alle informazioni diffuse sulla procedura di nomina della Direzione generale dell'Università di Torino, l'Ateneo precisa che, diversamente da quanto affermato da altre fonti, la procedura e' ancora in corso. La nomina è in carico al consiglio di amministrazione, che sentito il parere del Senato accademico si riunirà il prossimo martedì 27 aprile", si legge in una nota diffusa dall'Università di Torino.