Covid: Piemonte, +3 in terapia intensiva

Sono 1.464 i nuovi casi di persone positive al Covid in Piemonte, pari al 5,9% dei 24.993 tamponi eseguiti. Dei 1.464 nuovi casi, gli asintomatici sono 557 (38%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 280 (+ 3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.568 (-98 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.284. I decessi sono 46, mentre i guariti nelle ultime ventiquattro ore sono 2.114.