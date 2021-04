Cota a Montecitorio

Dicono che… ricevuto in pompa magna a Montecitorio da tutto il gotha piemontese di Forza italia, Roberto Cota, da qualche mese passato alla corte di Berlusconi, abbia approfittato della missione romana dell’altro giorno per riallacciare rapporti con quanti nella Lega mostrano segnali di insofferenza verso la leadership di Matteo Salvini. Ad accogliere l’ex governatore in quella Camera che anni fa l’ha visto capogruppo del Carroccio bossiano, il coordinatore regionale azzurro Paolo Zangrillo, i suoi due vice Roberto Rosso e Roberto Pella, e il capataz novarese Diego Sozzani. Al centro dei colloqui i prossimi appuntamenti elettorali e il nuovo incarico di responsabile del dipartimento giustizia del partito regionale.