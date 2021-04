Intesa Sp: Cirio, operazione con Ubi fondamentale per territorio

''Intesa Sanpaolo è un riferimento fondamentale per il Piemonte, lo era prima e lo è ancora di più oggi dopo la operazione con Ubi perché avere una avere una banca di riferimento per un territorio che vuole crescere è fondamentale''. Così il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, intervenendo alla presentazione online del Quaderno 40 della Fondazione Crc dal titolo 'Granda e global. Internazionalizzazione del sistema produttivo cuneese' ''Per l'internazionalizzazione di un territorio è importante avere banche lungimiranti, forti, grandi e allo stesso tempo coi piedi ben piantati nel territorio da cui provengono - ha osservato - per questo l'operazione Intesa Sanpaolo-Ubi è stata un'operazione a cui abbiamo guardato con favore perché l'unione fa la forza e ci permette di avere oggi uno strumento in più", ha concluso Cirio.