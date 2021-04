Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, sabato 24 aprile, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2801m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: nuova giornata con tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulle regioni nord-occidentali. Nubi sparse sulla pianura piemontese e sulle aree alpine e appenniniche annuvolamenti cumuliformi irregolari durante il pomeriggio-sera. Clima gradevole, tipico del periodo, con valori massimi sui 21-23°C, inferiori sulla costa ligure. Venti di brezza, mar Ligure poco mosso.