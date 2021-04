Recovery: Chiamparino, città siano una priorità assoluta

"Le città metropolitane restano uno dei vettori principali di crescita attenta all'ambiente e alla solidarietà: sono i luoghi dove si concentrano insieme le contraddizioni e le risorse per affrontarle, a partire dal capitale umano e dai giovani. Per il Recovery devono essere una priorità assoluta". Lo ha detto Sergio Chiamparino, consigliere Regionale del Piemonte, intervenendo all'incontro su "Le città e l'esperienza della politica", organizzato dalla scuola di formazione per "Architetti della Politica" PoliMiNa (Politica Milano-Napoli). "Sarebbe un peccato mortale non utilizzarlo al meglio", ha ammonito Chiamparino, spiegando che il Recovery deve avere per le città "lo stesso effetto che hanno avuto per Torino le Olimpiadi invernali".