25 aprile: Gallo (Pd), dobbiamo proteggerne il significato

"Proteggere il significato e il valore che rappresenta il 25 aprile è responsabilità di ognuno di noi. Questa data è lo spunto per ricordare quanto la democrazia sia dono prezioso, che dobbiamo meritarci ogni giorno. La libertà non è scontata, non lo sarà mai". Lo afferma Raffaele Gallo, presidente del Gruppo Pd in Regione Piemonte. "Per questo - aggiunge - dobbiamo vigilare affinché rigurgiti di intolleranza e di odio non si nascondano sotto le comprensibili paure ed ansie, non strumentalizzino le incertezze per farne cavalli politici destabilizzanti".