Schiume nel Po, indagine Arpa

Un'indagine approfondita, con un campionamento simultaneo in 20 stazioni di prelievo, per capire le cause delle schiume che si formano sul Po, fenomeno sempre più frequente nel tratto torinese. L'avvierà Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) nella prima settimana di maggio. Interessato non solo il Po, ma anche Chisola, Sangone, Dora Riparia e Stura. Le schiume, provocate dalla presenza di tensioattivi, in alcune anse del fiume rimangono molto a lungo - spiega Alberto Maffiotti, responsabile del dipartimento di Torino di Arpa - tardando a dissolversi.