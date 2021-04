Torino: mozione M4o per chiedere abolizione Tampon tax

Anche Torino si muove per togliere la Tampon Tax. Il consigliere comunale del Movimento 4 Ottobre Damiano Carretto ha infatti depositato stamattina una mozione per l'abolizione dell'Iva su assorbenti e mooncup nelle farmacie comunali. "Credo sia un gesto di civiltà che non è più rimandabile - sottolinea il consigliere -. Avere il ciclo mestruale non è una scelta delle donne e assorbenti e mooncup non possono essere trattati come beni di lusso. Altre città hanno già adottato questa misura, Torino non rimanga indietro". La mozione impegna dunque l'amministrazione comunale "a sostenere la campagna nazionale dell'associazione di donne Onde Rosa tramite comunicazioni stampa, web e iniziative pubbliche" e a "dare mandato alle Farmacie Comunali di predisporre un minor margine di guadagno, eliminando l'Iva su assorbenti e mooncup in vendita presso le filiali in favore del risparmio delle utenti così da dare la garanzia alle donne di poter acquistare questo bene primario a un prezzo congruo". L'atto chiede inoltre di inviare la mozione alla Regione e ai parlamentari piemontesi "dando indicazione di agire ai due livelli amministrativi per approvare leggi per la riduzione dell'Iva sugli assorbenti".