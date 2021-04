Recovery: I3A; Montaruli (FdI), basta promesse smentite

"Chiederemo conto al Governo della profonda e vergognosa carenza nel Pnrr sull'intelligenza artificiale. Basta promesse puntualmente smentite. Lo si scriva nero su bianco se il viceministro Pichetto rassicura non avranno problemi ad aggiungere questa specificazione nel documento come Fratelli d'Italia chiede". Così, in una nota, la parlamentare di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli, sull'assenza dell'I3A, l'Istituto di Intelligenza Artificiale, nella bozza che riporta i progetti del Pnrr. "Rimane il fatto che Torino è in mano a incapaci spudorati che scrivono a vuoto e creano aspettative senza far arrivare mai la novità prospettata - aggiunge -. La sindaca Appendino è cintura nera di promesse non mantenute e va a nozze con una sinistra che continua a dimenticare le priorità di Torino. Pd e M5S, che sono al governo e ora fingono di cadere dalla nuvole, farebbero meglio a unirsi al nostro appello e dire sì lunedì alla nostra richiesta". "Per portare l'Intelligenza Artificiale a Torino in legge di bilancio non era stato stanziato nemmeno un centesimo, e noi lo avevamo subito denunciato raccogliendo false rassicurazioni - conclude -. Come Fratelli d'Italia siamo pronti ad organizzare un fronte ampio, che coinvolga le categorie produttive, per protestare contro questo ennesimo scippo".