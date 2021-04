Covid: in Piemonte 821 casi, tasso di positività 3,3%

Con 821 casi su 25.008 tamponi processati (16.016 antigenici) è del 3,3% il tasso di positività Covid in Piemonte, con una quota di asintomatici pari al 43,8%. Venti le vittime (due relative a oggi), calo in terapia intensiva di 8 ricoverati - ora in totale 267 - e negli altri reparti di 4 (totale a 2.443). I guariti +1.595, le persone in isolamento domiciliare sono 14.941. Dall'inizio della pandemia, nella regione ci sono stati 11.124 morti positivi al Covid, 343.901 casi positivi e 315.126 guariti. Tutti i dati sono dell'Unità di crisi della Regione Piemonte.