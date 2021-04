Meteo: cieli parzialmente nuvolosi

A Torino oggi, domenica 25 aprile, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2871m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: l'alta pressione garantisce una nuova giornata sostanzialmente stabile, in buona parte soleggiata ma con un graduale aumento della nuvolosità alta e stratiforme, specie tra pomeriggio e sera. Clima gradevole, con temperature senza particolari variazioni sia nei valori minimi che in quelli massimi, intorno ai 22-23°C in pianura. In Liguria mare poco mosso.