Sanità: Gallo (Pd), contrari a provvedimenti spezzatino

"L'assessore Icardi ci presenti la proposta di riforma delle Asl insieme a quella di Azienda zero". Lo chiede il presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale, Raffaele Gallo, dopo che oggi in Commissione, l'assessore "ha annunciato che un minuto dopo l'approvazione della proposta su Azienda Zero procederà a una riforma territoriale e delle funzioni delle Aziende Sanitarie". "Se vogliamo discutere dobbiamo farlo, entrando nel merito di una visione globale della sanità - sottolinea l'esponente dem -. Abbiamo ribadito, ancora una volta, che il provvedimento non ci piace per molteplici motivi, temiamo crei confusione e non chiarisca dove risiederanno le responsabilità dopo la sua istituzione". Tanti i temi che, secondo Gallo, meritano un approfondimento: i rapporti tra le Direzioni regionali, il Direttore dell'Azienda Zero e l'Assessorato, così come i rapporti con Scr, una maggiore definizione di contenuti e ruoli nella governance della sanità regionale, una migliore definizione delle funzioni dell'Azienda Zero, la necessità di prevedere prima dell'entrata in vigore di questa riforma, l'approvazione di un nuovo piano sociosanitario".