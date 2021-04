Finardi: Olimpiadi occasione persa

"Torino non ha perso le Olimpiadi, non ha neanche giocato per vincerle. E da sportivo credo sia stata una grande occasione persa. Purtroppo...". È duro l'assessore allo Sport della Città di Torino, Roberto Finardi, sulla scelta dell'amministrazione comunale di rinunciare alla candidatura per le Olimpiadi invernali del 2026, poi assegnate a Milano-Cortina. "Come si fa a dire che tutti quelli che le organizzano rubano?", si chiede Finardi, in una intervista al portale web Il Turinista, a proposito dell'opposizione del Movimento 5 Stelle alla candidatura. "La vera sfida non era non farle, ma farle nel modo giusto - prosegue - ed essere arrivati alla presentazione del dossier divisi e sbrindellati non ci ha fatto fare bella figura". Nel corso dell'intervista, una sorta di bilancio del mandato che scadrà a ottobre, Finardi parla anche delle Atp Finals. "È una questione che sto gestendo molto poco - dice con un pizzico di polemica - ma sono sicuramente un evento importante e mi auguro restino qui a lungo, ben oltre i cinque anni. A patto però che siano precedute, o seguite, da qualcosa di importante. Avevamo organizzato una iniziativa in grado di avvicinare al tennis 60-70mila bambini all'anno delle scuole elementari, ma purtroppo questa attività è ferma a causa della pandemia. Sono occasioni importanti per promuovere lo sport, altrimenti questi eventi rischiano di essere solo un grande spettacolo". A proposito di spettacoli, Finardi annuncia che la Città "sta lavorando anche sul fronte dei grandi concerti musicali. Abbiamo ospitato in passato star del calibro di Madonna - conclude - Stiamo lavorando su nomi di questo livello".