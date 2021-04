Covid: sequestrati 400mila guanti e 207mila mascherine

Ingente sequestro di guanti monouso e mascherine, nel polo logistico di Rivalta Scrivia (Alessandria) dove i Nas dei Carabinieri di Alessandria e funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli (Adm) hanno trovato materiale importato e destinato a essere distribuito in Italia privo della documentazione tecnica richiesta per certificare la marcatura comunitaria di sicurezza e della indicazioni in lingua italiana, obbligatorie per legge. Nel deposito doganale sono stati sequestrati 400 mila paia di guanti monouso in nitrile e 207.200 mascherine chirurgiche per un valore complessivo di 35 mila euro.