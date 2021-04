Covid: Caucino, Piemonte lavora per riaprire gli oratori

"Massima collaborazione e impegno per consentire la riapertura in totale sicurezza di oratori e centri estivi". Lo ha assicurato l'assessore al Welfare del Piemonte, Chiara Caucino, al Tavolo oratori piemontesi, costituito nel giugno scorso dalla Regione Piemonte con la Regione Ecclesiastica Piemontese. Il Tavolo, guidato da Caucino con monsignor Guido Gallese, vescovo di Alessandria e delegato regionale per la Pastorale Giovanile, si era già occupato della riapertura degli oratori dopo il primo lockdown. Ora guarda alle attività estive, sia diurne che con pernottamento, per definire le quali attende le linee guida nazionali. Sul fronte del sostegno economico, il nuovo finanziamento della legge regionale sugli oratori è già stato approvato. Per i contributi statali versati ai Comuni sono emerse invece criticità, per cui i Comuni saranno sollecitati a provvedere. "La riapertura degli oratori e dei centri estivi - sottolinea Caucino - riveste fondamentale importanza. Queste strutture rappresentano importanti realtà ricreative ed educative, e un determinante supporto per i genitori. È fondamentale non perdere nemmeno un minuto per garantirne la riapertura in assoluta sicurezza. Il nostro obiettivo è quello di snellire l'iter burocratico legato all'emergenza. Faremo la nostra parte fino in fondo. L'azione della Regione si esprime anche attraverso contributi concreti, come lo stanziamento nel bilancio 2021 di 500 mila euro per tutti gli oratori dei cinque culti religiosi riconosciuti dal nostro Ente".