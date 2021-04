Energia: Marnati, Piemonte punta su idrogeno

"La Giunta ha recentemente approvato gli indirizzi per la predisposizione di una strategia regionale per l'idrogeno e intende valorizzarlo come vettore nel sistema energetico, industriale e dei trasporti migliorando la competitività del territorio". Così l'assessore regionale all'Ambiente, Ricerca e Innovazione, Matteo Marnati, ha risposto a una interrogazione presentata da Monica Canalis (Pd). "Da pochi giorni - ha detto Marnati - abbiamo formalizzato la nostra candidatura, o più tecnicamente una manifestazione di interesse spontanea, per accogliere la sede del Centro Nazionale di alta tecnologia per l'idrogeno in collaborazione con la Citta' di Torino, supportata dall'insieme dell'ecosistema industriale, imprenditoriale e accademico piemontese che ha aderito all'appello". La candidatura è sostenuta dal sistema della ricerca e del trasferimento tecnologico, ovvero Atenei, Istituto Italiano di tecnologia e Environment Park con moltissime aziende fra cui Alstom Ferroviaria, Avio, Fpt Industrial brand di Cnh Industrial, Gruppo Torinese Trasporti, Comau, Iren, Italgas, Leonardo, Marelli Europe, Sagat, Smat, Thales Alenia Space Italia e Toyota Motor Italia.