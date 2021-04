Covid: sos depressione, Asl To3 attiva progetto europeo

Come conseguenza della pandemia da Covid, i medici prevedono un incremento del 30% delle patologie psichiatriche. Per contrastare il fenomeno e' attivo da pochi giorni sul territorio del Distretto Area Metropolitana Centro dell'AslTo3, a Collegno, un progetto europeo contro il suicidio, EAAD Best, che coinvolge 10 territori in altrettanti Paesi e si basa su un nuovo approccio alla depressione, principale causa di disabilità e di suicidio. L'approccio prevede il coinvolgimento di medici di medicina generale, società civile (insegnanti, agenti delle forze dell'ordine, farmacisti), pazienti depressi e loro familiari, con l'uso di strumenti informatici progettati espressamente. Obiettivo, incoraggiare la richiesta d'aiuto, riducendo i deterrenti culturali più comuni. "La depressione e il suicidio - afferma Franca Dall'Occo, direttore generale dell'AslTo3 - sono problemi di sanità pubblica rilevanti. In conseguenza di eventi eccezionali come la pandemia che stiamo attraversando, si devono attivare progetti di prevenzione, con la diffusione di corretta informazione e la creazione di una rete efficace, sanitaria e sociale, a sostegno della popolazione". Nel 2018, prima della pandemia, i casi seguiti dal Dipartimento interaziendale di Salute Mentale sul territorio della AslTo3 erano più di 14 mila, su un totale regionale di circa 65 mila e di oltre 800 mila in tutta Italia. I soli casi di depressione erano più di 4.000, a fronte degli oltre 20 mila in Piemonte. Il numero di morti per suicidio è stato nel 2016 di 354 in Piemonte e 3.825 in tutta Italia.