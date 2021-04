Edilizia: Regione discute tre pdl per la semplificazione

Il Piemonte punta a dare al più presto al territorio una legge di semplificazione in materia edilizia: associata ai numerosi bonus fiscali nazionali attualmente disponibili, intende così portare "un importante beneficio al sistema economico regionale". Oggi in II Commissione è stato discusso il metodo per affrontare tre proposte di legge in materia: una pdl per il riuso dell'edificato e la rigenerazione urbana di cui è primo firmatario Domenico Rossi (Pd), una sul contenimento del consumo di suolo a prima firma di Daniele Valle (Pd) e una di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia del leghista Valter Marin. In assenza di Rossi e Valle, è comunque emerso che la pdl Rossi dovrebbe essere trattata in maniera autonoma poiché presenta elementi che la differenziano, mentre i consiglieri Valle e Marin si confronteranno nei prossimi giorni per una possibile convergenza dei loro provvedimenti in un unico testo. La prossima settimana si dovrebbe avviare la discussione generale sulle tre proposte di legge.