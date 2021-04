Amministrative: Sicari (M5s), primarie per pesare correnti

"Lo strumento delle primarie continua ad essere usato quando non si riesce a trovare una sintesi sulla base dei temi e allora si procede con il pesare le correnti interne al partito di maggioranza e nulla di più". È duro il commento del presidente del Consiglio comunale di Torino, il pentastellato Francesco Sicari, sulla decisione del centrosinistra di scegliere il candidato sindaco attraverso le primarie. "Quindi - aggiunge - un sincero augurio alla coalizione del centrosinistra, sono sicurissimo che riuscirà ad andare molto lontano. Prendiamo atto che al prossimo candidato sindaco, probabilmente, non interessa il dialogo con una parte della città che continuiamo a rappresentare. Evidentemente quella parte di elettorato serve solo per un eventuale ballottaggio, ma non essendo stati messi i temi al primo punto, ribadisco il no a qualsiasi forma di appoggio". Sicari nei mesi scorsi è stato fra gli esponenti 5 Stelle favorevoli alla strada indicata dalla sindaca Chiara Appendino di un'alleanza fin dal primo turno. "Ero d'accordo - precisa - ma individuando un soggetto esterno alla politica che facesse da mediatore tra i partiti. Candidarmi sindaco per il Movimento 5 Stelle? No grazie, preferisco contribuire in altro modo alla vita politica della mia città".