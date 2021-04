Amministrative: Versaci (M5s), già perso abbastanza tempo

"Credo sia arrivato il tempo che il Movimento torinese decida cosa vuole fare. La strada dell'alleanza con il Partito democratico per elezioni amministrative si è ormai definitivamente chiusa con la decisione di Enrico Letta di procedere alle primarie e di non fare nessuna alleanza con noi. Meglio così. L'appello ai miei compagni è superiamo i dissapori e lavoriamo per la città". Ad affermarlo il consigliere comunale M5s, pentastellato della prima ora, Fabio Versaci. "Il M5s ha perso già abbastanza tempo - avverte su Facebook -: è ora di rimboccarsi seriamente le maniche, ritrovando il giusto entusiasmo, per raccontare il grande lavoro fatto in questi 5 anni di amministrazione, anni in cui da soli abbiamo raggiunto importanti risultati. Davvero vogliamo restare immobilizzati a guardare alla finestra?", si chiede Versaci sottolineando che "il coraggio di cui parlava giustamente Conte è per me quello di non perdere questa occasione".