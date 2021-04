Raviolo d'India

Dicono che... quando ieri si è sparsa la voce, in Regione non si è parlato d’altro. “Mario Raviolo va in India”, il tam tam ha fatto presto il giro di assessorati e uffici, prima ancora di conoscere il motivo di quella partenza. Raviolo continua a dividere. Chi lo apprezza pur con i suoi spigoli di carattere e gli riconosce capacità ed esperienza e chi lo malsopporta. Rambo o Mister Wolf, a seconda dei casi e delle opinioni, farà parte della missione italiana che porterà in India l’attrezzatura necessaria a produrre ossigeno insieme a una task force di una decina di tecnici e sanitari piemontesi e di altre regioni. Nei prossimi giorni, forse già lunedì o martedì, dall’hangar di Levaldigi partirà uno dei più grandi ospedali da campo d’Europa, quell’EMT2 che appena lo scorso autunno il presidente della Regione Alberto Cirio aveva inaugurato definendolo “un’eccellenza a livello nazionale che inorgoglisce il Piemonte".