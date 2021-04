Università: Edisu Piemonte, 6 mln per 740 nuovi posti letto

Edisu, l'ente per il diritto allo studio del Piemonte, stanzia 6 milioni di euro per reperire 740 posti letto tra Torino e Novara per il prossimo anno accademico. E' quanto prevede l'avviso di indagine esplorativa di mercato rivolta ad operatori economici in grado di offrire il servizio residenziale universitario in strutture immobiliari private, pubblicato in questi giorni. Il bando è rivolto alla ricerca di appartamenti o camere in strutture ricettive a non più di due chilometri dalle sedi universitarie e che offrano una serie di servizi di accoglienza, vigilanza, manutenzione, fornitura e cambio biancheria da letto e connessione Internet in camera. Ciascun operatore economico può offrire un minimo di 25 posti letto per Torino e 10 per Novara e il prezzo per ciascun posto letto arredato è di 230 euro mensili. "Con questo intervento - sottolinea il presidente Edisu, Alessandro Sciretti - non solo potremo colmare una parte del fabbisogno di posti letto, ma contribuiremo ad innalzare l'asticella dei servizi abitativi che solitamente il mercato immobiliare privato offre alla popolazione studentesca, garantendo quindi standard qualitativo alla pari con quanto offerto nelle strutture dell'ente".