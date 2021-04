Incidenti lavoro: sindacati proclamano 4 ore di sciopero

"Nel mondo del lavoro e in particolare in edilizia la strage continua". Commentano così l'incidente al cantiere Amazon Feneal Uil, FIlca Cisl e Fillea Cgil della provincia di Alessandria, che in una nota sostengono di "non poter più sopportare questo stillicidio continuo fatto di infortuni sul lavoro che provocano feriti, invalidi e sempre più spesso morti". E proclamano quattro ore di sciopero, nel cantiere teatro della tragedia, per lunedì 3 maggio. Per i sindacati, che chiedono anche un incontro "urgentissimo in prefettura per la verifica delle misure che si intende adottare", "è necessario ed urgentissimo un intervento delle istituzioni perché nei cantieri vengano rispettate in modo perentorio le norme di sicurezza che esistono e che potrebbero salvare moltissime vite: vigilanza e repressione quando si accerti la inosservanza delle norme". "Non è più procrastinabile l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro - concludono i sindacati - non è ammissibile che chi esce al mattino per recarsi al lavoro non torni alla propria casa ed ai propri cari".