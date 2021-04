Covid: in Piemonte oltre mille nuovi casi, diminuiscono i ricoveri

Sono 1.084 i nuovi casi di Covid in Piemonte, pari al 5,5% di 19.791 tamponi eseguiti. Di questi 399 (36,8%) sono asintomatici. I ricoverati in terapia intensiva sono 220 (-3 rispetto a ieri), quelli negli altri reparti sono 2.170 (- 94 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.731. Sono 18 i decessi di persone positive al Covid che fanno salire il totale a 11.237.