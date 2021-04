Meteo: cieli molto nuvolosi, pioggia dal pomeriggio

A Torino oggi, venerdì 30 aprile, cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco, sono previsti 9.3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2458m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: insistono correnti molto instabili sud-occidentali, che favoriranno una nuova giornata con diffusa nuvolosità su tutte le regioni nord-occidentali. Inizialmente precipitazioni sparse per lo più a ridosso dei monti, mentre dal pomeriggio-sera estensione dei fenomeni che diverranno diffusi e a tratti anche intensi su VCO e alto Piemonte in genere. In Liguria ventilazione modesta meridionale, mare mosso.