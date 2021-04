Covid: protestano luna park, tangenziale Torino bloccata

Traffico rallentato, questa mattina sulla tangenziale di Torino, per la protesta degli esercenti dei luna park e dei circhi che chiedono di poter riaprire dopo 13 mesi. Circa 98 automezzi dello spettacolo viaggiante si sono posti su due file e procedono a passo d'uomo creando dietro di loro chilometri di coda. "Siamo costretti a creare questo disagio - spiega il presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Esercenti Spettacolo Viaggiante, Ferdinando Uga - perché il governo deve attivarsi per affrontare la nostra situazione, visto che la decisione di posticipare la nostra riapertura al primo luglio è una condanna al fallimento di centinaia e centinaia di imprese. Quello che chiedono i giostrai e i circensi è di tornare a lavorare in sicurezza". Da quanto si apprende i mezzi procederanno a bassa velocità fino all'uscita di Moncalieri, per poi tornare a Torino.