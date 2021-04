Iren: in 15 mesi 788 assunzioni, la metà sotto i 30 anni

Quasi 800 assunzioni in 15 mesi. È il "significativo contributo alla crescita dell'occupazione nei territori in cui opera offerto in un periodo storico pesantemente condizionato dall'emergenza sanitaria" dal Gruppo Iren, che dal primo gennaio 2020 al 31 marzo 2021 ha assunto 788 persone, circa la metà delle quali sotto i 30 anni. Un'iniezione di forza lavoro che, sommata al personale acquisito con le operazioni societarie portate a termine negli ultimi mesi, porta a oltre 8.700 i dipendenti Iren in Italia. Attualmente circa il 25% sono donne, un dato in crescita, che testimonia, evidenzia la multiutility, "l'impegno nell'attuazione delle politiche avviate sulla diversità di genere che è stato riconosciuto anche attraverso l'ingresso del Gruppo, assieme a poche altre aziende italiane, nel Bloomberg Gender-Equality Index". Altro dato messo in evidenza dalla società, il fatto che "fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, grazie a una pronta risposta dell'azienda, alla serietà e disponibilità del personale e al senso di responsabilità delle organizzazioni sindacali, è stata sempre garantita la piena operatività di tutti i servizi, avviando, ove possibile e in tempi rapidi, lo smart working e senza far ricorso ad ammortizzatori sociali".