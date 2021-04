Astm: concessione autostradale da 851 chilometri in Brasile

Astm si è aggiudica, tramite EcoRodovias Infraestructura e Logistica, la gara per la gestione del sistema autostradale da Alianca do Tocantins ad Anapolis, della lunghezza di 851 chilometri, in Brasile. Attraverso questa aggiudicazione, Astm gestirà circa 5.500 chilometri di rete, consolidando la propria posizione al vertice mondiale delle concessionarie autostradali. La gara è stata promossa dalla Agenzia nazionale dei trasporti terrestri (Antt) del Brasile, ed EcoRodovias, in associazione con il gruppo Glp (35%), ha presentato la migliore offerta, con una riduzione del 16,25% sulla tariffa base e il pagamento di un premio di 320 milioni di real brasiliani (circa 48 milioni di euro). "Tale successo - ha commentato l'ad di Astm, Umberto Tosoni - conferma la capacità del gruppo di vincere gare internazionali di progettazione, costruzione e gestione di assi viari complessi. Il risultato ottenuto dimostra ancora una volta il valore che Astm sa esprimere in termini di competenze industriali e gestionali, mantenendo al contempo un costante impegno verso uno sviluppo sostenibile delle infrastrutture di trasporto".