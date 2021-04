Covid: in Piemonte 1.036 casi e 18 decessi, calano ricoveri

Sono 1.036 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, pari al 4% di 25.706 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 408 (39,4%). Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che registra anche 18 decessi, di cui quattro verificatisi oggi, e 1.440 guariti. Prosegue la diminuzione dei ricoverati: 210 in terapia intensiva (-10) e 2.111 negli altri reparti (-59). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.378, gli attualmente positivi sono 15.699. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 349.421 positivi, 11.255 decessi e 322.467 guariti.