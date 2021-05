1° maggio, Damilano: "lavoro è sfida che unisce, non ha colore"

"Il lavoro non ha colore. È un valore che tiene insieme i territori, le città, le comunità. In questo momento storico la creazione del lavoro è un passo fondamentale per ricostruire il tessuto economico e il tessuto sociale dopo questa guerra al Covid. 'Nessuno deve restare indietro' è il comandamento che può e deve unire tutte le forze politiche. Chiunque scenda in campo per guidare la città o il territorio si deve impegnare per difendere il lavoro, per ricostruirlo, per dare speranza e concretezza. Non devono esistere maggioranza e opposizione e neppure contrapposizioni ideologiche, tutti dovremo lavorare per creare e offrire lavoro alle giuste condizioni, con le tutele necessarie. Una sfida che unisce perché il lavoro non ha colore". Lo scrive su Facebook il candidato sindaco di Torino Paolo Damilano.