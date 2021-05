1° maggio: No Tav, due feriti in carica alleggerimento

Ci sarebbero state due persone lievemente ferite tra i manifestanti nel corso della breve carica di alleggerimento delle forze dell'ordine a Torino alla protesta organizzata da Sì Cobas, Usb, area antagonista e comitati vari per il Primo Maggio in piazza Castello. Lo riferiscono fonti dei promotori del corteo con No Tav e antagonisti. Uno dei feriti avrebbe ricevuto le cure da un medico direttamente in piazza.