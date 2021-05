Amministrative: Lo Russo presenta candidatura a primarie

"Presentata la Dichiarazione di candidatura alle Primarie per il Candidato Sindaco del Centrosinistra. Si parte!". Ad annunciarlo su Facebook il capogruppo Pd in Comune Stefano Lo Russo. Entro questo pomeriggio, infatti, chi intende partecipare alla consultazione popolare dovrà presentare al Comitato organizzativo e di garanzia la disponibilità alla candidatura. "Si tratta del primo atto formale, previsto dal regolamento, necessario per l'inizio delle primarie - spiega Lo Russo -. Sono molto contento di poter partecipare e ringrazio davvero tutti per il sostegno e la condivisione del progetto". Per questa sera l'esponente Dem ha anche in programma la sua prima riunione e organizzativa, in modalità online, a cui invita "coloro che intendessero darmi una mano ed avere chiarimenti sulla modalità di raccolta delle firme, i tempi e la definizione delle iniziative elettorali".