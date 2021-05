Spacciatore fermato dopo coprifuoco vicino a commissariato

Fermato in strada dopo il coprifuoco, si è scoperto che in casa nascondeva della droga. Un marocchino di 25 anni è stato arrestato dagli agenti di polizia del commissariato Doria Vanchiglia di Torino per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo averlo fermato, alle 23.15, mentre stava passeggiando nei pressi del commissariato, gli agenti, insospettiti, hanno perquisito la sua abitazione. In una scatola sul balcone sono stati rivenuti 900 grammi di hashish divisi in otto panetti.