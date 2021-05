Amministrative: Tresso candidato civico alle primarie

Anche Francesco Tresso, attuale capogruppo della Lista Civica per Torino, ha presentato la sua disponibilità a candidarsi alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco. "Mi sono candidato - spiega - con un programma incentrato su un principio di fondo: la politica deve tornare a costruire il futuro di questa città. La vocazione civica contribuisce a tornare ad una classe politica legittimata dalla scelta dei cittadini e dai risultati di una proposta progettuale, due caratteristiche oggi spesso ignorate". Tresso ricorda di aver chiamato il suo documento programmatico "Torino Domani", "per tenere lo sguardo alto, guardare negli occhi le grandi sfide che ci attendono, non rimanere intrappolati in tatticismi di breve periodo, dando voce e spazio a vecchi e nuovi bisogni, aspettative di cambiamento e capacità diffuse, molto presenti in città ma soffocate da una politica che, da molti anni, non è stata capace di valorizzarle. Pensare a 'Torino Domani' significa mettere al centro il futuro dei nostri figli, il futuro del lavoro di fronte alla rivoluzione tecnologica in corso, il futuro della città alle prese con gli effetti del cambiamento climatico, il futuro di una popolazione sempre più anziana e fragile. Il nostro futuro - conclude Tresso - come collettività organizzata".