Covid: in Piemonte 702 positivi, +3 in terapia intensiva

Dopo molti giorni di calo torna a crescere, seppur lievemente, +3 rispetto a ieri, il numero dei ricoverati in terapia intensiva negli ospedali del Piemonte: adesso sono 203. Prosegue invece la diminuzione, oggi -50, dei pazienti negli altri reparti, in totale 2.034. I nuovi casi positivi riportati dal bollettino di crisi della Regione sono 702 con un tasso del 7,5% rispetto ai 9.377 tamponi diagnostici processati (3.815 antigenici). La quota di asintomatici è 406%. I morti sono 10 (di cui 2 registrati oggi) Le persone in isolamento domiciliare sono 13.236, i guariti +690.