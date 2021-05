Covid: 150 clienti nel dehors, chiuso pub nel Torinese

Ancora un weekend di assembramenti nel torinese, dove i carabinieri sono intervenuti per chiudere tre locali. In un pub di Carignano erano 150 i clienti dentro ad dehors che non poteva contenerli tutti, mentre in due bar, uno a Beinasco e l'altro ad Orbassano, chi consumava lo faceva all'interno, seduti ai tavolini. Titolari e avventori sono stati sanzionati.