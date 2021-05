OCCUPAZIONE & LAVORO

Embraco, scattati i licenziamenti

Stanno arrivando in queste ore ai 400 addetti dello stabilimenti di Riva di Chieri le lettere del curatore fallimentare. I sindacati: "Sempre più urgente la costituzione della newco Italcomp"

Sono in arrivo le prime lettere di licenziamento ai 400 lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri. Lo rendono noto i lavoratori stessi. La cassa integrazione sarà in vigore fino al 22 luglio, dopodiché gli addetti dello stabilimenti si ritroveranno senza lavoro e senza ammortizzatori sociali. “Apprendiamo dai lavoratori che stanno arrivando le lettere di licenziamento, di certo la curatela non ha perso tempo. Anche per questo è sempre più urgente la costituzione della newco Italcomp, unico strumento a disposizione per garantire il futuro e l’occupazione dei 400 lavoratori ex Embraco", commenta Vito Benevento, segretario organizzativo della Uilm Torino.