Covid: hub vaccinale drive-in nel centro commerciale Le Gru

Un nuovo centro vaccinale sarà attivo da domani presso il centro commerciale le Gru di Grugliasco, alle porte di Torino. I vaccini anti-Covid saranno forniti dall'Asl To3. Il nuovo hub sarà un drive-in, per il quale il centro commerciale ha messo a disposizione il piano terra del parcheggio multipiano. Le Gru collabora, inoltre, fornendo il personale di supporto logistico, le utenze e le strutture necessarie all'allestimento. Dopo una prima fase di rodaggio, sarà in grado di accogliere 40 veicoli l'ora, divisi in quattro quadranti di parcheggio per un totale di circa 120 vaccinazioni quotidiane. I giorni di apertura saranno martedì e venerdì. Il personale gestirà la valutazione medica, la vaccinazione e le procedure di certificazione muovendosi da un quadrante di parcheggio all'altro, mentre le automobili staranno sempre parcheggiate nello stesso punto, con alleggerimento di attese, consumi ed emissioni. Un gruppo di volontari gestirà i flussi, mentre il centro commerciale si occuperà di sicurezza e pulizie. "Questo nuovo punto vaccinale - sottolinea Franca Dall'Occo, direttore generale dell'Asl To3 - ci consente di accelerare la campagna di vaccinazione. La modalità drive-in garantisce la sicurezza di chi si vaccina e degli operatori, favorendo chi ha difficoltà nella deambulazione".

"Siamo orgogliosi - aggiunge il direttore di Le Gru, Davide Rossi - di dare il nostro contribuito, confidando in un ritorno alla normalità che ci auguriamo arrivi presto. Questo polo vaccinale si aggiunge ad altri hub già attivi in Italia nei centri commerciali del Gruppo Klépierre al quale apparteniamo, che si e' messo a disposizione del Governo, confermando la tradizionale vocazione dei propri mall come luoghi al servizio dei cittadini". Con questo hub, sottolinea il sindaco di Grugliasco Roberto Monta', sale a tre il numero dei centro vaccinali aperti sul territorio cittadini.