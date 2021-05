Embraco: Frediani (M4o), Governo proroghi cig Covid

La consigliera regionale Francesca Frediani (M4o) chiede al Governo di prorogare la cassa straordinaria Covid per i lavoratori ex Embraco. "In Italia - afferma Frediani - non si riescono più a risolvere le crisi aziendali. Embraco è solo la punta di un iceberg che nasconde sotto la coltre di ghiaccio altre 170 vertenze di fallimento. E per gli operati dell'ex Embraco come noto sono arrivate le lettere di licenziamento: a partire dal 23 luglio, quando scadranno gli ammortizzatori sociali, non ci sarà più nulla da fare". "Eppure il Governo solo pochi giorni fa - aggiunge - si era detto pronto a supportare i lavoratori con qualsiasi strumento. Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si svegli quindi con la cassa straordinaria Covid. Anche perché quanto affermato dal curatore fallimentare pare smentire le dichiarazioni del Governo rispetto alla richiesta di proroga della cassa". "Chiediamo ancora, all'unisono con i lavoratori e con i sindacati - spiega - un impegno straordinario per approvare gli strumenti normativi utili alla proroga della cassa integrazione straordinaria. Tanto più se c'è ancora speranza per il piano industriale Italcomp, perché è intollerabile pensare che 400 famiglie potrebbero finire in mezzo alla strada senza che si sia fatto di tutto per salvarle".